Os novos valores já incluem os custos com Metro e Carris, dentro da Área Metropolitana de Lisboa.

A OesteCim e os municípios da região decidiram investir 1,6 milhões de euros para reforçar a verba do Plano de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes (PARTT), com o objetivo de reduzir o valor dos passes inter-regionais para Lisboa pela segunda vez, depois das alterações implementadas desde abril do ano passado.

“Hoje Lisboa está mais perto, não só em termos de preço, mas também de carreiras”, sublinhou hoje na conferência de imprensa o presidente da câmara de Arruda dos Vinhos, André Rijo, lembrando que, desde abril de 2019, “as pessoas estão a poupar 70 euros por mês e mais de 800 euros por ano”.

No plano da mobilidade, o autarca anunciou que, a partir de 20 de março, o município vai introduzir um novo transporte a percorrer todas as freguesias do concelho - “TUA CASA” - com o intuito de “aproximar as várias localidades do concelho e aumentar a oferta de transportes sobretudo nas pausas letivas”.