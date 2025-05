O paleontólogo Octávio Mateus mostra uma parte do esqueleto do dinossauro carnívoro por si descoberto e que terá mais de 150 milhões de anos. Este dinossauro agora descoberto é o mais completo encontrado em Portugal e um dos mais completos do Jurássico Superior em todo o mundo e irá permitir estudar como os dinossauros evoluíram e como, neste caso, deram origem às aves. Museu da Lourinhã, 4 de setembro de 2013. (ACOMPANHA TEXTO) MIGUEL A. LOPES/LUSA

Lusa