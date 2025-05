Depois das eleições de 18 de maio, o Parlamento português tem uma nova maioria (não absoluta), uma reconfiguração da oposição (com Chega a poder ter inclusive mais deputados que o PS) e até um partido novo com assento parlamentar (JPP).

Essas mudanças têm impacto no xadrez político, desde uma eventual revisão constitucional até a quem pode protagonizar iniciativas que façam cair ou condicionem o governo.

Estas são cinco mudanças que resultam dos resultados eleitorais:

1) Revisão constitucional à direita

A direita unida (156 deputados sem contar com emigração) já tem mais dos dois terços (154) necessários para fazer uma revisão constitucional sem a esquerda.

2) "Não é não" ou é talvez?

A AD ganhou as eleições e teve mais cerca de 141 mil votos, mas sem maioria absoluta o "não é não" da AD ao Chega fica mais difícil para governar

3) PS pode viabilizar, mas não pode chumbar

O PS perdeu 365 mil votos e, sozinho, pode viabilizar o governo, mas perdeu qualquer hipótese de o chumbar.

4) BE não pode apresentar moção de rejeição

Com apenas uma deputada, o BE não forma grupo parlamentar e não pode apresentar moção de rejeição ao Governo (ao contrário do PCP e do Livre).

5) Ainda pode haver CPI

Pode continuar a haver uma CPI à Spinumviva: o Chega tem deputados suficientes e o PS também, uma vez que são necessários apenas um quinto dos deputados do parlamento (46).