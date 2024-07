O professor catedrático e sociólogo Boaventura de Sousa Santos lamentou hoje o “golpe de Estado” que aconteceu no Centro de Estudos Sociais de Coimbra, no âmbito de um processo em que foi acusado de assédio a investigadores da instituição, Coimbra, 11 de julho de 2024. Em entrevista à Agência Lusa quase 15 meses depois do assunto ter sido tornado público, Boaventura de Sousa Santos disse ter sido transformado num bode expiatório e, de alguma maneira, como a origem do mal de uma “instituição de excelência, de uma instituição inclusiva”. (ACOMPANHA TEXTO DE 12 DE JULHO DE 2024). PAULO NOVAIS/LUSA

Lusa