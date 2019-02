“Daremos início à ‘Lava Jato’ na Educação”, disse Bolsonaro, na rede social Twitter, principal ferramenta de comunicação do Presidente do Brasil com os brasileiros.

O chefe de Estado do Brasil afirmou que o ministro da Educação do seu Governo, Ricardo Vélez, “detetou vários indícios de corrupção no âmbito” do ministério “em gestões anteriores”.

“Mais do que investir, devemos garantir que os investimentos sejam bem aplicados e gerem resultados”, escreveu o Presidente brasileiro.

Na quinta-feira, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, o ministro da Justiça, Sergio Moro, o diretor da Polícia Federal, Mauricio Valeixo, e outros titulares de departamentos governamentais firmaram um “acordo formal para começar os trabalhos”.