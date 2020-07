Em comunicado, a plataforma de mobilidade informa que "para acompanhar o lançamento das novas trotinetes elétricas em Lisboa", lança hoje uma campanha promocional em que todas as suas trotinetes elétricas vão ter "desbloqueio gratuito e será possível viajar a um custo de 0,05€ por minuto".

A iniciativa, informa a empresa, serve para "para incentivar os lisboetas a experimentar o novo serviço e a deslocarem-se de forma mais acessível e sustentável na cidade".

“Uma das nossas missões é ajudar a transformar a mobilidade urbana e, para isso, estamos a tornar os nossos serviços cada vez mais acessíveis e ecológicos", disse David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal, citado no comunicado.

"Com a campanha especial desta semana, queremos que mais pessoas tenham a oportunidade de viajar pela cidade com as trotinetes da Bolt, realizando as suas deslocações diárias de uma forma mais sustentável, segura e económica, algo especialmente importante neste regresso à nova normalidade", referiu também.

A Bolt informa ainda que para "incentivar uma utilização responsável das trotinetes elétricas", disponibilizou na sua aplicação móvel "um kit de ferramentas de segurança com dicas para uma condução responsável e segura" onde é "possível ativar uma funcionalidade de modo iniciante que permite limitar a velocidade máxima, e ainda visualizar algumas indicações sobre os regulamentos de micromobilidade em Lisboa".