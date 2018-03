O Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que os ataques visaram as populações de Duma, Zamalka e Haza, mas não causaram vítimas.

Entretanto, os combates continuam entre as forças do governo sírio e a fação do Exército do Islão em Hush al Dauahira em outras partes de Ghouta oriental.

A televisão oficial síria, por seu turno, mostrou que as organizações terroristas continuaram a lançar mísseis na área do corredor humanitário aberto pelas autoridades no campo de refugiados palestinos de Wafidín para permitir a partida de civis.

Uma nova pausa humanitária entrou em vigor hoje na região às 09:00 horas locais (07:00 em Lisboa) e vai estender-se até às 14:00 (12:00 em Lisboa).

A Rússia propôs a iniciativa de estabelecer pausas humanitárias de cinco horas em Ghouta Oriental, após a aprovação no último fim de semana de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU pedindo uma trégua de um mês em toda a Síria.