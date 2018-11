A decisão foi anunciada esta noite pelo comandante dos Bombeiros de Algueirão Mem Martins, Joaquim Leonardo, referindo que o não envolvimento dos bombeiros do concelho de Sintra no DECIR 2019 representa uma redução em cerca de 20% dos meios do dispositivo no distrito de Lisboa, num total de 15 equipas.

Em causa está, segundo explicou à agência Lusa, Joaquim Leonardo, a discordância com algumas medidas previstas na nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), aprovada em Conselho de Ministros a 25 de outubro e que se encontra atualmente em consulta junto da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

O comandante de Algueirão e Mem Martins referiu que uma das medidas contempladas neste diploma, e que é contestada pelos bombeiros, é a criação de cinco comandos regionais e 23 sub-regionais, em vez dos atuais 18 comandos distritais de operações e socorro.

“Isto vai mexer com a atual organização que os bombeiros têm, que é uma organização que já está implementada e funciona. Estamos rotinados e, portanto, não faz sentido que o Governo mude tudo face ao que aconteceu em 2017 e não ouça sequer o principal agente da proteção civil, que é responsável por 90% das ações em proteção e socorro do país”, observou.