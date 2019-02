Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

O Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) anunciou uma nova greve de 15 dias do Regimento do Sapadores Bombeiros de Lisboa, a iniciar hoje às 20:00, por ainda não haver “nenhuma resposta do Governo” sobre as carreiras.

MIGUEL A. LOPES/LUSA