Segundo o The Guardian, o empresário austríaco Josef Kleindienst, responsável pelo desenvolvimento de um complexo turístico de luxo avaliado em 5 mil milhões de dólares, chamado "Heart of Europe", está a contestar a titularidade da marca "James Bond".

O promotor imobiliário, que pretende avançar com a construção no Dubai, apresentou várias ações de cancelamento baseadas na "não utilização" da marca, uma previsão legal existente tanto no Reino Unido como na União Europeia.

De acordo com a legislação vigente, se uma marca registada não for explorada comercialmente para determinados produtos ou serviços durante um período mínimo de cinco anos, qualquer interessado pode requerer a revogação do registo.

Entre as contestações apresentadas por Kleindienst estão não só o nome "James Bond", mas também expressões icónicas da saga cinematográfica, como "Bond, James Bond", "James Bond Special Agent 007", "James Bond 007" e "James Bond: World of Espionage"

A empresa norte-americana Danjaq é a detentora oficial dos registos de marca de James Bond a nível mundial e gere os direitos de mercadoria em parceria com a produtora britânica Eon.

Esta entidade terá dois meses para apresentar uma defesa e demonstrar que o nome tem sido utilizado comercialmente nas áreas visadas. Caso não consiga comprovar esta utilização, a empresa poderá perder alguns dos registos.

A polémica ocorre num momento em que o futuro da franquia James Bond permanece incerto. Três anos após a última aparição de Daniel Craig como 007 em "No Time to Die", ainda não foi anunciado o seu substituto.