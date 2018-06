A empresa, que até agora se dedicava à reutilização de manuais do 5.º ao 12.º ano, vai avançar com uma plataforma dedicada ao mercado universitário, estando a trabalhar com "algumas universidades e associações de estudantes" para criar uma base de dados "alargada dos manuais necessários de cada um dos cursos", disse à agência Lusa o cofundador da Book in Loop, João Bernardo Parreira.

Esta plataforma, sublinhou, tem algumas "especificidades", visto que não há um cadastro global de manuais e o público-alvo é diferente.

Face também às diferentes exigências dos cursos, poderá haver uma maior procura e oferta de cursos que "têm mais manuais, como Direito ou Medicina", explicou.

Segundo João Bernardo Parreira, o lançamento dessa plataforma em 2019 será feito a nível nacional, não estando ainda fechada a rede de pontos de recolha dos manuais e livros usados.

Na segunda-feira, arranca a campanha de 2018 de compra e venda de manuais usados do 5.º ao 12.º ano, sendo que a empresa espera agora envolver 80 mil famílias e chegar aos 100 mil livros, depois de em 2017 ter registado 60 mil livros, repartidos entre os pontos de recolha do Continente e das parcerias com autarquias.

De 2017 para 2018, aumenta também o número de municípios que estabeleceram uma parceria com a Book In Loop, passando de 12 para 19, salientou João Bernardo Parreira.

De acordo com o cofundador, "há uma forte adesão das famílias", mas a procura pelos livros usados "superou em sete vezes a oferta".