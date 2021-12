Em declarações à Lusa, Ricardo Rio especificou que as iniciativas canceladas são o bolo-rei gigante, o “bananeiro da pequenada” e a fogueira de natal.

“São iniciativas que suscitam aglomerados e que envolvem a retirada da máscara, pelo que achámos por bem cancelá-las, face à atual situação pandémica”, referiu.

Admitiu que, consoante o evoluir da situação, outras atividades poderão igualmente ser canceladas.

Em relação ao “bananeiro dos adultos”, Rio disse que vão ser feitos contactos com o proprietário do estabelecimento e com as forças de segurança, para “definição das regras”.

O “bananeiro” é uma tradição de natal promovida por um estabelecimento comercial de Braga, que costuma juntar, no dia 24 de dezembro, centenas de pessoas para comer bananas e beber moscatel.

Para a passagem de ano, e a exemplo do que aconteceu em 2020, não há qualquer atividade programada.

Segundo o autarca, no sábado foram registados, no concelho, 180 casos de covid-19, ligados sobretudo à comunidade escolar e à área desportiva.

“Os infetados são, na sua maioria, jovens não vacinados”, acrescentou.

