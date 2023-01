Lula da Silva, cuja presença no Palácio do Planalto foi registada por uma câmara da TV Globo, não prestou declarações no local, mas esteve em todos os andares atacados por extremistas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Logo depois, ainda na noite de domingo, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber recebeu o presidente brasileiro na sede do Supremo Tribunal. Lula fez-se acompanhar pela primeira-dama, Rosângela Silva, a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, outros integrantes de sua equipa e seguranças.

Lula da Silva esteve fora da capital brasileira na maior parte de domingo, numa visita oficial à cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo, numa ação de solidariedade à população atingida por fortes chuvas que caíram na região.

Antes de regressar a Brasília, numa reação às invasões, Lula da Silva fez uma declaração pública condenando os ataques e disse que os responsáveis pelos atos de vandalismo serão punidos.

“Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia garante o direito da liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia,” disse Lula da Silva.

“E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinista não, de fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país”, acrescentou.

O chefe de Estado brasileiro também acusou Bolsonaro de estimular os atos violentos em Brasília afirmando que “não só provocou isso, não só estimulou isso, como, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais”.

“Ele [Bolsonaro] estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou invasão, só não estimulou a invasão do Palácio porque ele estava lá dentro. Ele estimulou invasão nos Três Poderes sempre que ele pôde e isso também é da responsabilidade dele, isso é de responsabilidade dos partidos que sustentam ele e tudo isso vai ser apurado com muita força e com muita rapidez”, acrescentou.

O Presidente brasileiro decretou ainda a intervenção federal em Brasília após os ataques às sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial.

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram este domingo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, em Brasília, numa manifestação violenta pedindo uma intervenção militar para derrubar de Lula da Silva uma semana após a sua tomada de posse.

Os manifestantes ultrapassaram as barreiras policiais e subiram a rampa que dá acesso à cobertura das sedes da Câmara dos Deputados e do Senado. A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar, sem sucesso, travar os manifestantes, que estavam concentrados no exterior do edifício, que já foram desocupados. Pelo menos 300 pessoas foram detidas.