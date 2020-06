Marielle Franco e um motorista chamado Anderson Gomes foram mortos a tiros na noite de 14 de março de 2018, quando deixavam um evento político no centro do Rio de Janeiro.

O veículo do bombeiro foi usado por Eliane Pereira Figueredo Lessa, esposa do ex-sargento da polícia Ronnie Lessa, que juntamente com outro ex-agente chamado Elcio Vieira de Queiroz, está preso sob a acusação de executar o crime.

Segundo as investigações, as armas foram escondidas por Eliane com a colaboração de um irmão e amigos, todos já denunciados pelo crime.

Essas armas foram transportadas da casa de Lessa para um supermercado onde estava o carro do bombeiro preso hoje e foram entregues a um barqueiro que as transportou para o mar.

Marielle Franco, negra, criada em uma favela, lésbica, defensora dos direitos humanos e membro do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), foi reconhecida por sua defesa das minorias e por sua forte crítica aos abusos policiais nas comunidades mais pobre do Rio de Janeiro.

As investigações à sua morte continuam a decorrer desde a data do crime, tendo sido para já detidos os dois alegados autores materiais, outros suspeitos de envolvimento no crime, mas falta ainda determinar quem foi o autor moral do homicídio.