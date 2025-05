De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT) da Bahia, 220 trabalhadores chineses foram resgatados de uma fábrica no Brasil, depois de terem sido encontrados trabalhadores a viver em alojamentos exíguos, com "condições mínimas de conforto e higiene.

Alguns trabalhadores dormiam em camas sem colchão e uma casa de banho era partilhada por 31 pessoas, informou o MPT em comunicado, salientando também que os funcionários da obra tiveram os seus passaportes confiscados e estavam a trabalhar ao abrigo de "contratos de trabalho com cláusulas ilegais, horários de trabalho exaustivos e sem descanso semanal", em "condições análogas à escravatura".

A fábrica, a primeira da BYD fora da Ásia, estava a ser construída na cidade de Camaçari, no nordeste do Brasil, e a previsão era que entrasse em funcionamento em março de 2025.

A BYD, abreviatura de Build Your Dreams, é um dos maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo e já este ano superou as vendas da Tesla de Elon Musk.