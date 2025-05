À saída da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, Carlos César, que atualmente é o secretário-geral interino do PS, referiu que, atendendo aos resultados eleitorais e à circunstância da AD ser a coligação mais votada, “o que é normal é a indigitação de Luis Montenegro como primeiro-ministro”.

O presidente do PS informou ainda o Presidente da República que os socialistas não vão acompanhar qualquer iniciativa que impeça a constituição do Governo, não se tratando de subscrever o programa do Governo, mas sim o entendimento que os portugueses tiveram” das eleições.

“Entendemos que o presidente da Assembleia da República e a mesa são também eles o resultado da representatividade de cada um dos partidos. À AD incumbe apresentar o candidato a presidente e ao PS o seu candidato a vice. Todos os que têm esse direito”, apontou.