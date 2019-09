Três das quatro mortes ocorreram no Estado brasileiro de São Paulo, o mais afetado pelo recente surto de sarampo no Brasil, e onde 98% dos casos estão concentrados, enquanto uma morte foi confirmada no Estado de Pernambuco.

Segundo o Governo brasileiro, entre os dias 09 de junho e 31 de agosto, 2.753 casos de sarampo foram confirmados, enquanto outros 15.430 casos suspeitos ainda estão a ser investigados, valor que indica um aumento de 18% no número de infeções registadas face ao último boletim divulgado, em 28 de agosto. Este boletim compreendia o período entre 19 de maio e 19 de agosto.

No ano passado, ocorreram 12 mortes no Brasil por sarampo e 10.274 casos da doença foram confirmados em dois surtos registados nos estados do Amazonas e Roraima, onde a doença foi reintroduzida por imigrantes e refugiados venezuelanos.

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber, explicou que os casos identificados nos últimos meses no país correspondem a uma nova cadeia da doença, que não está relacionada ao surto no norte do país.