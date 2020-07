Um segundo teste, feito pelo ex-governante alguns dias depois, deu negativo. Contudo, o médico defendeu que Geddel Vieira Lima precisa de exames complementares, o que, na prisão, pode "demorar um período que pode cursar com graves complicações na saúde do paciente, que podem cursar com aumento de morbidade e até mortalidade".

Em outubro do ano passado, o ex-ministro brasileiro Geddel Vieira Lima e o seu irmão, o antigo deputado Lúcio Vieira Lima, foram condenados a prisão por associação ilícita e branqueamento de capitais, materializados em milhões de reais escondidos num apartamento.

A sentença foi ditada pelo STF, que condenou a 14 anos e 10 meses de prisão o ex-ministro, que chefiou a pasta da Integração Nacional entre 2007 e 2010, na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que ocupou a Secretaria do Governo durante o mandato do anterior chefe de Estado do Brasil, Michel Temer.

No caso do seu irmão, que entre 2011 e 2019 ocupou um assento na Câmara dos Deputados pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a pena foi fixada em 10 anos e seis meses de prisão.

O caso que envolve os irmãos Vieira Lima começou com uma investigação que levou a Polícia a encontrar, num apartamento sem móveis, em Salvador da Baía, dezenas de malas e caixas com cerca de 51 milhões de reais (cerca de 8,3 milhões de euros) em dinheiro vivo, em 2017.

O ex-ministro admitiu que costumava usar o apartamento em causa, que lhe teria sido emprestado por um amigo, mas nunca conseguiu explicar a origem do dinheiro que, para as autoridades, era proveniente de corrupção na Caixa Económica Federal, um banco público no qual Geddel ocupou a vice-presidência entre 2011 e 2013.

Geddel Vieira Lima encontrava-se em prisão preventiva desde setembro de 2017, condição pedida pela Procuradoria-Geral da República até à existência de uma sentença, que considerava que o ex-ministro poderia tentar impedir outras investigações ou até mesmo fugir do país.

O ex-ministro cumpre pena no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, na Bahía.