"A Comissão Europeia toma nota da votação na Câmara dos Comuns da chamada emenda Letwin, que implica que o acordo da saída em si não seja colocado a votação hoje. Cabe ao Governo do Reino Unido informar-nos dos próximos passos tão rápido quanto possível", pode ler-se numa publicação partilhada pela porta-voz do executivo comunitário, Mina Andreeva, na sua conta na rede social Twitter. A Câmara dos Comuns votou hoje a favor de uma proposta que força o primeiro-ministro britânico a pedir um adiamento do 'Brexit' até ser aprovada no parlamento britânico a legislação que regulamente o acordo de saída, uma opção já rejeitada por Boris Johnson. "Não vou negociar um adiamento, nem a lei me obriga a fazê-lo", reagiu Boris Johnson, acrescentando que "mais um adiamento seria mau para este país ou para União Europeia e mau para a democracia". O primeiro-ministro referia-se à "lei Benn", que o 'obriga' a escrever uma carta até às 23:00 de hoje, a solicitar uma extensão do processo de saída da UE por três meses, até 31 de janeiro, se a Câmara dos Comuns não aprovar um acordo ou autorizar uma saída sem acordo até 19 de outubro. Johnson reagia assim à aprovação, por 322 votos a favor e 306 votos contra, de uma proposta do antigo deputado conservador, agora independente, Oliver Letwin, para suspender os efeitos do acordo até ser aprovada no parlamento britânico a legislação que implementa o acordo de saída. No seguimento da aprovação da emenda Letwin, o Governo britânico decidiu retirar a proposta para ser votado o novo acordo para o 'Brexit' negociado pelo primeiro-ministro e endossado pelos chefes de Estado e de Governo dos 27 na quinta-feira, mas pretende apresentar na próxima semana a proposta de lei para regulamentar o acordo para conseguir sair da UE até 31 de outubro.