“Penso que poderíamos ganhar umas eleições gerais, neste momento. Fizemos uma campanha no ano passado, para as eleições gerais de 2017, que mostrou exatamente quão forte o Partido Trabalhista é, como está bem organizado e os níveis de apoio que tem”, disse Jeremy Corbyn, em declarações à imprensa, à margem do Congresso do Partido Socialista Europeu (PES), que decorre em Lisboa até sábado.

“A nossa organização está ainda melhor agora do que na altura, e estou muito confiante em que poderíamos ganhar as eleições, porque, de acordo com um relatório da ONU sobre o Reino Unido divulgado há duas semanas, 14 milhões de pessoas vivem na pobreza, mais 500.000 crianças vivem na pobreza e o sistema de subsídios levou a que pessoas com deficiências vivam, em muitos casos, na pobreza”, sublinhou o líder da oposição.

Além disso, prosseguiu, “há muitas pessoas a serem sancionadas por causa de uma coisa chamada ‘crédito universal’, que foi levado para o Reino Unido, o que significa que muitas famílias têm de se endividar quando mudam de um sistema para outro e, em resultado, ficam sem casa, tornam-se sem-abrigo”.

“Há uma crise social e cabe ao Partido Trabalhista e a um Governo trabalhista financiar estes serviços devidamente e certificar-se de que as pessoas não continuam na pobreza, como atualmente acontece”, sustentou.

Sobre o acordo de Brexit negociado pelo executivo da primeira-ministra Theresa May, que será levado a votação na Câmara dos Comuns na próxima terça-feira, Jeremy Corbyn foi claro: “Esperamos que haja uma rejeição na votação”.

“Pensamos que o acordo que ela obteve não é aceitável, não cumpre as linhas vermelhas que ela tinha inicialmente definido: Prevê a possibilidade de uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda - o que é uma das linhas vermelhas que ela disse que não atravessaríamos - e também não garante que os direitos dos consumidores e dos trabalhadores e a proteção do nosso ambiente se manterão alinhados com a Europa - a única coisa que diz é que ficarão como estão agora, [o que significa que] se os Direitos Humanos evoluírem, o que espero que aconteça, o Reino Unido poderá ficar para trás nesse capítulo”, explicou.