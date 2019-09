"Eu acho que as pessoas deste país estão fartas. Este Parlamento deve colocar-se de lado e deixar que o Governo conclua o ‘Brexit', ou propor uma moção de censura e, finalmente, enfrentar o dia do juízo final com os eleitores", afirmou, numa intervenção na Câmara dos Comuns, que retomou hoje os trabalhos depois de uma decisão do Supremo Tribunal.

Boris Johnson deu até ao final da sessão para ser apresentada uma moção de cesura, para ser debatida e votada na quinta-feira.

"Será que eles têm a coragem de agir ou vão recusar-se a assumir a responsabilidade e não vão fazer nada senão hesitar e adiar", questionou, referindo-se à oposição.

Na resposta, o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, renovou o apelo à demissão do primeiro-ministro na sequência da decisão do Supremo Tribunal, que anulou a suspensão do parlamento ordenada por Boris Johnson.

"Eu quero umas eleições nacionais. É muito simples: se ele quer umas eleições, garanta uma extensão [do Brexit] e vamos para eleições", disse.