"Eu conheço o Boris. Eu gosto dele. Eu gosto dele há muito tempo, acho que ele faz um ótimo trabalho. Eu conheço o Jeremy, acho que ele faz um ótimo trabalho", afirmou, alegando não conhecer o ministro do Ambiente, Michael Gove, apesar de este o ter entrevistado para o jornal The Times pouco depois de ter sido eleito Presidente dos EUA.

Trump revelou também ter recusado uma reunião com o líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, o qual participou o discursou numa manifestação popular com milhares de pessoas perto do local da conferência de imprensa.

A conferência de imprensa com Theresa May aconteceu no segundo dia de uma visita de Estado do presidente norte-americano ao Reino Unido, que hoje começou por um pequeno-almoço com empresários dos dois países.

À noite, o chefe de Estado oferece um jantar de agradecimento na residência do Embaixador dos EUA, no qual o príncipe Carlos vai participar em nome da rainha.

Na quarta-feira, Trump, a rainha o príncipe Carlos e outros chefes de Estado ou de Governo participam num evento comemorativo em Portsmouth, no sul de Inglaterra do 75.º aniversário do desembarque do Dia D das forças aliadas que contribuiu para a derrota da invasão nazi na II Guerra Mundial.