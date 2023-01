As baterias de mais de uma centena de carros elétricos de particulares foram bloqueadas, conta esta terça-feira o Jornal de Notícias (conteúdo fechado).

A alegada burla envolve as compras do modelo Renault Zoe ao stand E-Drive, em Vila do Conde, por parte de particulares, empresas e até duas câmaras municipais (Vila Pouca de Aguiar e Oliveira do Bairro).

Os lesados têm faturas de compra de “viatura sem aluguer de bateria” e registo de propriedade sem reserva, com carros que, de um dia para o outro, deixaram de ligar e passaram a mostrar a mensagem “carga bloqueada”.

A concessionária E-Drive indica aos compradores que devem contactar a Mobilize Financial Services (financeira do grupo Renault, ex-RCI).

Em resposta, detalha o jornal, a financeira acena com um contrato de aluguer de baterias, celebrado no país de onde foi importada a viatura (nuns casos a França, noutros a Alemanha), celebrado com a Famaburgo (que importa os carros e os vende, depois, à E-Drive) e cuja morada é a mesma do stand de Vilar (Vila do Conde).

De acordo com a publicação, há já várias queixas no Portal da Queixa e na Justiça.

Adianta ainda o JN que o que levou a maioria a optar pela compra no stand E-Drive foi uma poupança de mil a três mil euros, relativamente aos preços da "concorrência".

A alegada burla está já a ser investigada pela Polícia Judiciária.