O programa, exibido na TF1, contou a história de Anne, uma designer de interiores de 53 anos, que acreditava estar numa relação romântica com a estrela de Hollywood.

No entanto, o gozo e críticas que Anne enfrentou online depois de se apaixonar pela personagem de IA do ator levou a emissora a retirar o episódio das suas plataformas.

A história de Anne começou quando recebeu uma mensagem de alguém que afirmava ser a mãe de Brad Pitt. A francesa estava a passar por dificuldades emocionais com o seu marido milionário e iniciou uma amizade improvável com o burlão, que enviava poemas, mensagens e fotos e vídeos do ator gerados por Inteligência Artificial.

"Há tão poucos homens que escrevem assim. Gostei do homem com quem estava a falar. Ele sabia como falar com as mulheres", disse Anne à TF1, que pagou mais de 820 mil euros ao burlão, supostamente para ajudar o ator que estaria a lutar contra um cancro.

Após este programa, a história tornou-se viral, gerando o ridículo nas redes sociais e até sketches de paródia. Foram muitos os que brincaram com a situação, como por exemplo o clube de futebol Toulouse, que brincou no X ao revelar que Brad Pitt iria assistir a um jogo.

Também a Netflix França aderiu à provocação, promovendo "quatro filmes para ver com Brad Pitt (a sério) de graça".

Perante isto, a TF1 acabou por remover o programa para proteger Anne, reconhecendo que sofria de graves problemas de saúde mental, incluindo depressão, estando mesmo internada numa clínica neste momento.