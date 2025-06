O comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, Rui Lampreia, explicou à Lusa que com a subida da maré, há a possibilidade de o corpo ter subido o rio, como já aconteceu no passado.

As buscas foram retomadas cerca das 08h30 com seis operacionais, duas embarcações e uma viatura que percorre as margens por terra.

Trata-se de um rapaz de nacionalidade brasileira, aluno de uma escola secundária que se encontrava numa visita de estudo ao Porto, quando, com outros colegas, se atirou ao rio, tendo, então, desaparecido.