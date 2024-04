As buscas do jovem de 21 anos desaparecido na Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande (Leiria), no final da tarde de sábado, foram suspensas e são retomadas na segunda-feira de manhã, disse fonte oficial.

Fonte do comando sub-regional de Leiria da Autoridade Nacional de Proteção Civil avançou à Lusa que as buscas foram suspensas, por hoje, mas que vão ser retomadas na segunda-feira de manhã. As buscas pelo jovem desaparecido, que tinham terminado na noite de sábado, por volta das 23:00, foram retomadas hoje às 07:00. No local estiveram 25 operacionais, apoiados por 12 veículos, uma embarcação e um helicóptero, numa operação, que envolveu Bombeiros Voluntários, Polícia Marítima, GNR e Força Aérea.