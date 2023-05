Os trabalhos, em que esteve também envolvida uma equipa cinotécnica da GNR, iniciaram-se cerca das 08:00, prolongaram-se durante a tarde e foram suspensos já passadas as 18:00, com a chuva e a trovoada presentes, numa zona da albufeira da barragem onde os investigadores efetuaram pesquisas no terreno.

As buscas foram desencadeadas por uma investigação da polícia alemã, que suspeita do envolvimento de um cidadão alemão, Christian Bruckner, detido no país de origem por violação, no desaparecimento da criança britânica na Praia da Luz, em Lagos, em 2007.

As buscas estão a ser realizadas pela Polícia Judiciária e por autoridades alemãs e inglesas.

No terreno foram também visíveis durante o dia elementos dos bombeiros de Silves, com uma embarcação pneumática, sem que fossem vistos mergulhadores na água.

As buscas deverão prosseguir na quarta-feira, depois de na informação inicial avançada pela Polícia Judiciária ter sido indicado que os trabalhos se prolongariam por dois dias.

As operações foram acompanhadas por dezenas de jornalistas de diversos países, como Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha ou Nova Zelândia, e decorreram numa zona anteriormente delimitada pelas autoridades e de acesso restrito aos investigadores.

A polícia alemã suspeita que Christian Bruckner esteve envolvido no desaparecimento da criança, que em 2007 tinha três anos, e as pesquisas policiais incidem numa zona da barragem do Arade que terá sido frequentada pelo cidadão alemão durante a sua estada em Portugal.