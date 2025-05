Numa resposta à agência Lusa, a Direção Nacional da PSP referiu que o objetivo do inquérito é “apurar as circunstâncias em que tal intervenção ocorreu”.

“Lamentavelmente, a PSP teve conhecimento de ferimentos em cidadãos, aos quais foi prestado todo o auxílio, contactando de imediato o INEM para prestação de socorro especializado e apoio médico”, lamentou.

Segundo o jornal Record, um adepto do Sporting foi atingido por uma bala de borracha e ficou sem um olho, uma situação que não foi confirmada pela polícia.

Conforme já comunicado à imprensa no final da operação relacionada com os festejos do final do campeonato de futebol em todo o país, com especial incidência em Lisboa e Braga, a PSP diz que a ação “decorreu de forma globalmente tranquila, positiva e serena”, adiantando, contudo, que se registaram “algumas ocorrências pontuais”, que lamentou.

Numa dessas situações, sublinhou, “impôs-se a intervenção da Unidade Especial de Polícia da PSP, devido ao arremesso de artigos de pirotecnia (baterias de fogo de artifício) na direção dos polícias, tendo havido necessidade de utilização de meios coercivos por parte da PSP, incluindo o emprego de arma antimotim com recurso a bagos de borracha”.

Relativamente à resolução destas ocorrências, a PSP referiu que, além do apoio e auxílio prestados, foram também identificados os feridos e os factos foram comunicados ao Ministério Público.

“Quanto aos polícias intervenientes na reposição da ordem pública na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, foi determinada a instauração de processo de inquérito, na PSP, para apurar as circunstâncias em que tal intervenção ocorreu”, salientou.