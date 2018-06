O polémico busto de Cristiano Ronaldo, instalado em março do ano passado no exterior do terminal de chegadas do Aeroporto da Madeira, foi substituído.

Segundo apurou o Diário da Madeira o novo busto de Cristiano Ronaldo foi colocado na madrugada de quinta para sexta-feira. Escreve a mesma publicação que não são conhecidos os motivos da substituição, que a autoria do novo busto poderá ser de um escultor espanhol e que o Director do Aeroporto da Madeira, Duarte Ferreira, desconhece a substituição.

Já o Económico da Madeira esclarece que o processo de substituição foi autorizado e conduzido pela família Aveiro. À publicação, Hugo Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, confirmou que o busto é criação de um escultor espanhol.

O diretor do Aeroporto da Madeira, Duarte Ferreira, confirmou entretanto à agência Lusa que a operação decorreu, de facto, de quinta para sexta-feira e foi executada a pedido do Museu CR7, que é gerido por familiares de Cristiano Ronaldo. O responsável confirmou ainda que a nova peça em bronze é da autoria de um escultor espanhol, sendo que a original fica na posse da administração do aeroporto.

No Facebook já foi criado um grupo aberto, intitulado ‘Busto Original de CR7 no Aeroporto JÁ!’, que pede que o antigo busto seja reposto. Numa das publicações, do grupo que já conta com mais de 200 membros, pode ler-se que o primeiro busto era " já parte do património da Madeira".

Emanuel Santos, diz não ter sido informado da retirada do seu trabalho e preferiu não fazer outros comentários sobre este assunto.

O escultor ficou conhecido por ser o autor do busto de Cristiano Ronaldo, instalado em março do ano passado no exterior do terminal de chegadas do Aeroporto da Madeira, e que Internet ajudou a popularizar.

A peça gerou, então, grande polémica, por muitos considerarem que não retratava de forma fiel o jogador do Real Madrid e capitão da seleção portuguesa de futebol.

O busto do melhor jogador do mundo foi a segunda peça escultórica de Emanuel Santos exposta no espaço público, sendo a primeira uma peça de grandes dimensões em homenagem aos pescadores do Caniçal.

Em março deste ano, o site Bleacher Report Football resolveu dar-lhe uma segunda oportunidade para tentar melhorar a primeira versão.