“Estes dois temas intersetam toda a nossa cooperação com os nossos parceiros de desenvolvimento”, referiu o governante, citado num comunicado do Governo.

À semelhança do acompanhamento do GAO realizado há um ano e em junho último, os trabalhos decorrem durante vários dias, no caso, até à próxima segunda-feira, envolvendo um debate entre o Governo e os parceiros que financiam o Orçamento do Estado.

A coordenação e liderança do grupo está entregue a Portugal, integrando também Espanha, Luxemburgo, Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Banco Mundial e União Europeia (UE).

Cabo Verde é vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, que precisa de mitigar, pelo que “é importante buscar parcerias internacionais e apoio técnico para enfrentar esses desafios e promover a sustentabilidade ambiental”, referiu Olavo Correia.

Por outro lado, a criação de empregos para jovens e mulheres é “uma preocupação fundamental para o desenvolvimento social e económico de Cabo Verde” que requer “criação de oportunidades”.

Olavo Correia apontou como exemplos, iniciativas que promovam estágios e programas de capacitação para dotar os jovens com “habilitações relevantes para o mercado de trabalho”.

“Temos de criar condições para que se possa fazer mais do que temos hoje, com mais escala e com maior impacto na criação de emprego”, sublinhou.

O vice-primeiro-ministro considerou que o Orçamento do Estado (OE) para 2024 vai desenvolver um papel reformista para desbloquear o potencial da economia, “fortalecer o ambiente de negócios, promover investimentos e melhorar a competitividade”, apelando ao contínuo suporte dos parceiros de desenvolvimento.

Na missão realizada em novembro de 2022, o grupo anunciou financiamento ao OE de Cabo Verde deste ano com 68 milhões de dólares (65,6 milhões de euros).

A missão do GAO tem como objetivo analisar a conjuntura macroeconómica, fiscal e financeira, as medidas implementadas e previstas para mitigar o impacto fiscal da guerra na Ucrânia, os progressos das políticas setoriais e os avanços de reformas em diferentes setores.

Entre eles, estão as áreas de redução da pobreza, proteção social, administração pública e governação eletrónica, transição energética, economia azul, conetividade digital e transportes.