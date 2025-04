O IPMA prevê para hoje "períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região Norte, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do final da tarde".

Há também previsão de "neblina ou nevoeiro matinal, em especial no litoral Centro e na região Sul".

Espera-se ainda "vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando temporariamente de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde".

Segundo o IPMA, há "possibilidade de aguaceiros fracos no interior Centro e Sul até meio da tarde".

As temperaturas máximas vão subir e oscilar entre os 17ºC (Guarda) e os 24ºC (Braga). As mínimas vão estar entre os 6ºC (Guarda e Bragança) e os 11ºC (Porto, Coimbra, Portalegre e Faro).

Açores com avisos amarelos

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) prolongou até terça-feira os avisos amarelos para precipitação e agitação marítima em todo o arquipélago.

De acordo com o novo comunicado emitido no domingo à noite, as ilhas do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) encontram-se sob aviso amarelo para precipitação, por vezes forte, entre as 20h00 de domingo e as 12h00 de hoje, e também em aviso amarelo para agitação marítima entre as 06h00 e as 12h00 desta segunda-feira.

Já as ilhas do Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) estão sob aviso amarelo apenas para a agitação marítima, desde as 21h00 de domingo e até as 00h00 de terça-feira, dia 8 de abril.

Por fim, as ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) encontram-se também sob aviso amarelo, também por causa da agitação marítima, desde as 20h00 de domingo até às 09h00 de terça-feira.

Os Açores têm estado sob a influência de uma depressão que tem provocado precipitação por vezes forte, ventos com rajadas superiores a 70 quilómetros hora e um aumento da agitação marítima em todo o arquipélago, com ondas de sudoeste.

Perante estas condições climatéricas adversas, e tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil açoriana aconselha a que a população feche bem as portas e janelas, corte árvores que apresentem risco de queda, mantenha os sistemas de drenagem limpos, guarde objetos soltos nos jardins e abrigue os animais domésticos.