Esta segunda-feira vai ter "céu pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado no litoral Centro e em alguns locais do interior da região Sul até ao meio da manhã.

Segundo o IPMA, está previsto o "aumento temporário de nebulosidade no interior Norte e Centro durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada".

Quanto ao vento, espera-se que seja "fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 65 km/h, no litoral oeste e nas terras altas das regiões Norte e Centro".

Vão ainda ser registadas pequenas descidas da temperatura mínima e também da temperatura máxima, em especial na região Sul.

No mar, espera-se que a Costa Ocidental tenha "ondas de noroeste com 2 a 3 metros" e que a temperatura da água ronde os 16/18ºC. Já na Costa Sul, as ondas de sudoeste serão inferiores a 1 metro e a temperatura da água do mar estará nos 19/21ºC.