As autoridades indicaram que o acidente ocorreu no decurso de manobras sobre o golfo de Avachinski, o que também foi confirmado pela Frota do Pacífico da Rússia.

“Em 04 de julho, um caça MiG-31 despenhou-se quando efetuava um voo de treino programado na região de Kamchatka”, assinalaram por sua vez as Forças Armadas russas, que não forneceram informações sobre o estado do piloto.

Em paralelo, o ministério da Defesa russo indicou que dois bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS efetuaram um patrulhamento de rotina sobre águas internacionais do mar de Bering, junto às costas do Alasca.

“O voo prolongou-se por mais de 13 horas”, precisou.

No decurso da missão, os dois bombardeiros foram escoltados por caças Su-30M e Su-35C do agrupamento aéreo do distrito militar leste.

“Todos os voos de aviões estratégicos são efetuados em estrita concordância com as normas internacionais do uso do espaço aéreo sobre águas neutrais, sem violar as fronteiras de outros Estados, sublinhou o ministério da Defesa.

O Tu-95, com capacidade para transportar mísseis nucleares, é um avião que pode atingir velocidades até 925 quilómetros por hora.