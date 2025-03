Por cada viagem, são dados pontos aos clientes da TAP, que agora os podem doar a entidades sociais que escolhem um destino da rede TAP para uma viagem solidária.

As milhas são convertidas em bilhetes de avião, permitindo que os parceiros realizem missões em comunidades carenciadas.

Além disso, segundo a agência, em comunicado de imprensa, a partir de agora, todos os anos vão ser selecionadas três novas entidades sociais para serem apoiadas no triénio seguinte. Os três parceiros de 2024 foram a Apoiar, Orbis e Sol sem Fronteiras.

Estas entidades podem candidatar-se de 11 a 31 de março de 2025, no site da TAP. Têm se ser entidades legalmente constituídas em Portugal, devidamente registadas como IPSS, ONG, ONGD e Associações sem Fins Lucrativos e de Utilidade Pública que desenvolvam iniciativas de responsabilidade social em Portugal ou em destinos da rede TAP.

Para o triénio 2025-2027 as entidades selecionadas recebem, no primeiro ano, um milhão de milhas oferecidas pela TAP. Além desta doação, os Clientes do Programa TAP Miles&Go podem doar a cada entidade até um milhão de milhas por cada ano da parceria.

O programa TAP Donate Miles “Causas com Asas”, criado em 2007, já apoiou mais de 60 entidades sociais, realizou 103 viagens em 12 destinos e doou 7.5 milhões de milhas. As associações que beneficiaram desta ajuda foram, entre outras, a AMI, a Helpo e a Terra dos Sonhos.

A campanha apoiou também a Associação Mulheres Sem Fronteiras e a Start.Social, no âmbito da celebração do Dia Internacional da Mulher e do Natal.

Os clientes TAP Miles&Go podem continuar a doar milhas para viagens solidárias, apoiando missões de entidades sociais, referiu a empresa. A subscrição mais barata da campanha da TAP Miles&Go é 109 euros por ano.