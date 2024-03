Um caiaque com seis jovens virou-se hoje de manhã na Praia de Santo Amaro, em Oeiras, devido à agitação marítima, mas conseguiram sair do mar com os seus próprios meios, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima.

A mesma fonte especificou que o alerta foi dado às 08:00 e a Polícia Marítima acionou os meios necessários para o resgate, mas não foram utilizados porque os jovens conseguiram sair do mar sem ajuda. O caiaque virou-se na zona da rebentação das ondas e a Polícia Marítima alerta para a agitação marítima em várias zonas do país, devendo-se por isso ter todas as precauções. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em aviso amarelo (o mais baixo de uma escala de quarto) os distritos de Faro, Setúbal, Viana do Castelo e Beja devido à agitação marítima.