"No âmbito do sistema de segurança interna, tem vindo a ser planeada e executada uma campanha designada como "Portugal Seguro". Para além das forças presentes e da segurança interna, há outras entidades públicas envolvidas", começou por dizer Luís Montenegro

"Nessa campanha, em relação à imigração ilegal e ao tráfico de pessoas já foram desmanteladas duas redes. Em paralelo, estão em curso investigações sobre acontecimentos recentes, do incêndio na via pública de veículos automóveis, autocarros, peças de mobiliária urbano, onde houve até 'atentados à vida', como o caso do motorista de autocarro em Loures", acrescentou.

Foram “mais de 170 operações, mais de quatro mil efetivos, fiscalizadas mais de sete mil pessoas e mais de dez mil veículos", enumerou Montenegro na comunicação ao País.

"Portugal é um país seguro, dos mais seguros do mundo. Mas, isso tem de ser trabalhado e alcançado todos os dias. Ou seja, não significa que os poderes públicos possam diminuir o impacto de algumas ações, que possam diminuir o sentimento de segurança e insegurança. Comparados com outros países, temos um posicionamento mais favorável, não significa que vamos fechar os olhos a algumas circunstâncias que contribuem, caso dos acontecimentos na Área Metropolitana de Lisboa", disse.

“Estamos no terreno todos os dias. Não estamos indiferentes às circunstâncias que determinadas zonas enfrentam. É consabido que o Governo reuniu com os presidentes das Câmaras afetadas e com as associações de moradores. Não teremos nenhum problema em estar no terreno quando tivermos de estar no terreno”, defendeu Montenegro.

"Reconhecemos a competência da nossa polícia", afirmou Montenegro, anunciando "20 milhões de euros para 600 veículos para a PSP e GNR. Todas as forças e serviços estão articuladas para dar resposta e salvaguardar esse bem essencial que é a segurança.", explicou.

Respondendo aos jornalistas quando perguntado sobre se mantinha a confiança na Ministra da Administração Interna, Montenegro garantiu ter "confiança em todos os membros do meu Governo. As nossas ministras estão a fazer um trabalho extraordinário. Nós queremos dar uma palavra de confiança, queremos dizer que somos um País seguro, mas não podemos deixar crescer fenómenos criminais graves. Temos de fazer de tudo para melhorar no desempenho de salvaguarda dos direitos das pessoas, nas liberdades de cada cidadão", explicou.

"Este encontro ocorreu à hora em que era possível", respondeu Montenegro aos jornalistas sobre esta conferência de imprensa, "é nossa obrigação dar nota ao país do que se está a fazer. É obrigação dar nota que há maior policiamento, mais forças de segurança no terreno, com vista a promover a fiscalização de várias atividades", explicou.

Por fim, Montenegro recusou ainda comentar as declarações de Pedro Nuno Santos, que tinha acusado o Governo de ter uma visão securitária do país. “O nosso foco não é trabalhar para as oposições; é trabalhar para as populações. Daqui a quatro anos, os portugueses tirarão as suas ilações.”

A reunião do primeiro-ministro com as ministras da Justiça e da Administração e Interna e com as chefias da PJ, PSP e GNR acontece no dia em que foi noticiado que a PJ deu cumprimento a vários mandados de busca no concelho de Loures, distrito de Lisboa, envolvendo “vários suspeitos” do incêndio num autocarro em Santo António dos Cavaleiros que em outubro feriu gravemente o motorista.