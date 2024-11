A PJ sublinha que o evadido de 61 anos, foi recapturado, em Trás os Montes, depois de "um persistente, complexo e ininterrupto" trabalho de investigação e de recolha de informação desta Polícia, desde o dia da fuga, a 7 de setembro de 2024.

Esta operação policial contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) com extensa carreira criminal, referenciado pela prática de criminalidade especialmente violenta, mas, também, no âmbito da criminalidade altamente organizada, dos quais se destacam os crimes de associação criminosa, homicídio, rapto, roubo à mão armada, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, referem igualmente.

O fugitivo tem como data da primeira reclusão o ano de 1980, cumprindo, aquando da fuga, uma pena de prisão de 24 anos, associada a 11 condenações.

Fernando Ribeiro Ferreira recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol.

O que se passou em Vale de Judeus?

A fuga de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho da Azambuja, envolveu cinco reclusos, dois deles portugueses, já recapturados (Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira). Os restantes três, que continuam em fuga, são um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer.

Foram condenados a penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por vários crimes, entre os quais tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento de capitais.

Esta fuga levou o Ministério da Justiça a avançar com a instauração de nove processos, visando o ex-diretor, o chefe da guarda e sete guardas prisionais, uma decisão que resultou das recomendações do relatório elaborado pelo Serviço de Auditoria e Inspeção (SAI) da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Numa nota divulgada em outubro, o Ministério da Justiça destacou ainda a abertura de dois inquéritos autónomos: um relativamente ao comissário do estabelecimento prisional, pela “falta de concretização de uma medida de segurança e sobre uma situação de absentismo prolongado”, e outro à Direção dos Serviços de Segurança “para avaliar o seu funcionamento e a capacidade de resposta a situações desta natureza”.

Foi ainda emitida às entidades competentes certidão para apurar responsabilidades disciplinares em relação a militares da GNR sobre “as condições em que foram cedidas, sem autorização, as imagens de acontecimentos no estabelecimento prisional de Vale de Judeus à Comunicação Social.

O que diz a ministra?

Numa declaração enviada à Lusa depois de conhecida a recaptura do segundo dos cinco evadidos de Vale de Judeus, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, manifestou o sentimento de orgulho e confiança nas forças policiais.

“A captura de mais um evadido de Vale de Judeus deixa-nos com um sentimento de orgulho e confiança nas nossas forças policiais, que todos devemos enaltecer”, escreveu a governante, acrescentando.

“Este êxito só foi possível graças ao trabalho de investigação persistente e competente da PJ”.

A ministra enalteceu igualmente o trabalho conjunto das forças policiais, em particular a colaboração da GNR.

"Os profissionais que todos os dias trabalham para que tenhamos um país mais seguro merecem a nossa gratidão e reconhecimento”, concluiu.

*Notícia atualizada às 9h59

*Com Lusa