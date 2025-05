Devido a problemas físicos, os dois laterais poderão ficar ausentes dos dois jogos em solo germânico, numa convocatória em que mais uma vez a possível presença de João Félix também apresenta interrogações e que poderá ter como surpresa a estreia de Rodrigo Mora, do FC Porto.

Com 18 anos acabados de completar, Mora fez um excelente final de temporada nos ‘dragões’ e tudo aponta que deverá ganhar a sua primeira chamada à seleção principal.

Vivendo nova época desapontante na carreira, primeiro no Chelsea e depois do AC Milan, João Félix tem mesmo assim merecido sempre a confiança de Martínez, podendo agora ficar de fora das escolhas do técnico espanhol.

Por seu lado, Diogo Dalot tem estado ausente no Manchester United, devido a lesão, assim como João Cancelo, no Al Hilal, depois de já ter falhado o duplo duelo com a Dinamarca, dos quartos de final.

Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos parecem ter lugar garantido, embora os três jogadores tenham ainda que disputar com o Paris Saint-Germain a final da Liga dos Campeões, que será apenas quatro dias antes do arranque da Liga das Nações.

As escolhas de Roberto Martínez serão conhecidas às 12h30, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O primeiro jogo da seleção nacional será em 4 de junho, frente à Alemanha e, caso vença, vai disputar a final em 8 de junho, também na Allianz Arena. Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, que será também no dia 8, mas em Estugarda.

Portugal qualificou-se para as meias-finais da Liga das Nações ao vencer a Dinamarca, em Lisboa, no Estádio da Luz, por 5-2 no prolongamento, após 3-2 no tempo regulamentar, recuperando da desvantagem de 1-0 da primeira mão, em Copenhaga.

Antes desse duelo dos ‘quartos’, a seleção lusa já tinha conquistado o Grupo 1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.