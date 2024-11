Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de uma reunião de cerca de uma hora com a ministra da Justiça, Rita Júdice, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, o diretor nacional da Polícia Judiciária, o comandante-geral da GNR, o diretor nacional da PSP e o secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna.

“Tenho reiteradamente dito que Portugal é um pais seguro, é mesmo um dos países mais seguros do mundo, mas este contexto tem de ser trabalhado e alcançado todos os dias”, defendeu.

Numa declaração pouco depois das 20:00, Montenegro fez um balanço de uma operação a decorrer desde 04 de novembro entre várias forças policiais e administrativas, “Portugal sempre seguro”, anunciando que da mesma já resultou o desmantelamento de “duas redes criminosas no âmbito da imigração ilegal e do tráfico de pessoas.