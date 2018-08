“As previsões para França são de que as temperaturas máximas em 2050 serão da ordem dos 55 graus. Em Portugal provavelmente serão as mesmas ou até mais altas”, disse o especialista em alterações climáticas, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

Com essas temperaturas, disse em declarações à Lusa a propósito da onda de calor (mais de 45 graus em alguns locais) prevista para esta semana, será “muito difícil fazer o que quer que seja ao ar livre”, e haverá “implicações muito significativas na vida das pessoas e nas economias”.

Chame-se onda, vaga ou pico de calor, uma questão semântica segundo Filipe Duarte Santos, a verdade é que, diz, o clima mudou devido ao aquecimento global, provocado pela libertação de gases com efeito de estufa, que tem aumentado devido às atividades humanas.

Esta é uma evidência, nas palavras do responsável, apesar de países como os Estados Unidos negarem a relação entre o uso de combustíveis fósseis e as alterações climáticas, até para “não fazer baixar os preços das ações das companhias petrolíferas”.