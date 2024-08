O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, no distrito de Santarém, diz estar preocupado com o encerramento das urgências de Obstetrícia do hospital da cidade e espera que sejam tomadas medidas “o mais rapidamente possível”.

“Temos uma preocupação enorme com o encerramento da maternidade em Abrantes. Como sabe, o Centro Hospitalar do Médio Tejo [Unidade Local de Saúde Médio Tejo] desempenha um papel muito importante na região. Castelo Branco, Portalegre, Santarém e a toda a zona do Médio Tejo dependem muito do funcionamento da maternidade de Abrantes, e isso deixa-nos preocupados e esperamos que rapidamente sejam ultrapassadas essas dificuldades”, afirmou Manuel Valamatos, em declarações à Lusa.

Segundo o autarca, “mais cedo ou mais tarde" terão de ser tomadas medidas governamentais "capazes de resolver estas situações”.

Lembrando que a área de abrangência do serviço é vasta, o também presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo acrescentou que a Câmara de Abrantes tem dado o seu apoio “para mitigar questões na área da saúde”, mas defendendo que não são as “medidas municipais que vão resolver essa situação em concreto”.

O representante da Comissão Utentes da Saúde Médio Tejo Manuel José Soares sublinhou, também em declarações à Lusa, que o encerramento das urgências está relacionado com uma série de fatores.

“Há aqui várias questões de organização e de recursos humanos que afetam Abrantes e que merecem uma análise mais fina, nomeadamente a constituição das equipas de urgência obstétrica. A necessidade da permanência deste ou daquele médico não é levada tão em rigor. Temos de criar condições para que, em casos de ausência, a situação possa ser resolvida com a deslocação de trabalhadores”, defendeu.

Para Manuel Soares, deve haver um esforço e um diálogo para reforçar as condições materiais dos médicos e flexibilizar as escalas.

O responsável deixou ainda um apelo a todos os profissionais para que "em caso de necessidade possam estar disponíveis para poder remediar a falta de recursos humanos em questões tão básicas como a abertura da maternidade”.

Tal como noutras unidades do país, o Hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes, fechou os serviços urgentes de Obstetrícia e Ginecologia devido à falta de recursos humanos, segundo informação publicada no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Esta semana, até dia 23 (sexta-feira), a Unidade Local de Saúde Médio Tejo tem esta valência e o bloco de partos fechados, à exceção de quinta-feira.

Devido aos fechos registados neste verão, a Direção Executiva do SNS apela à população para "ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia".