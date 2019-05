O novo parque, “de apoio à intermodalidade”, fica localizado a nascente da Estação de Comboios da CP e junto ao Terminal Rodoviário de Aveiro, tendo a obra sido adjudicada à empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda, pelo valor de 505 mil euros, acrescidos de impostos.

“Este parque irá relacionar-se devidamente com a promoção da utilização de modos suaves de mobilidade, em estreita relação com a bicicleta e os eixos cicláveis próximos, razão pela qual, para além da plataforma do estacionamento, prevê-se a continuidade da ciclovia em toda a Rua Artur de Almeida Eça, que fará a ligação entre o parque de estacionamento (zona A) e a Rua do Senhor dos Aflitos (Zona B), a sul”, salienta a autarquia em nota de imprensa.

A nascente do parque será também criada uma zona verde, que terá seguimento numa “alameda pedonal” central, integrada na empreitada.

De acordo com a nota de imprensa, nas proximidades do novo parque de estacionamento será instalada uma estação do sistema de Bicicletas de utilização gratuita de Aveiro (lBUGA), cujo concurso que será lançado “nas próximas semanas”.

O novo parque de estacionamento terá também uma área específica para autocaravanas, sendo plantadas árvores ao longo de toda a área.

“A execução deste parque de estacionamento é uma importante obra de qualificação urbana da cidade, dando mais um contributo para a estruturação do Centro Coordenador de Transportes de Aveiro, cujo Terminal Rodoviário foi inaugurado em maio de 2018.

A adjudicação foi feita através de despacho do presidente de Aveiro, José Ribau Esteves.