A proposta do executivo socialista foi aprovada por unanimidade, somando os votos favoráveis da oposição PSD.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, apontou que depois da ligação agora aprovada entre Crestuma e o Centro Histórico, seguir-se-á o prolongamento a Arnelas e Avintes.

"É uma experiência que, se correr bem, vai voltar a valorizar o rio [Douro] como espaço de transporte público e de transporte de mercadorias que tanto faz sentido numa altura em que a [Estrada] Nacional 222 está como está. A expectativa que temos, com a APDL [Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo] é que durante o período do concurso possamos trabalhar na parte de obra", descreveu o autarca.

Eduardo Vítor Rodrigues admite que "no início" este transporte "levante dúvidas às pessoas", mas mostrou-se confiante na sua aceitação e implementação.

"Estou absolutamente certo de que, pelo menos, no período de verão terá muita procura. Temos todas as condições para reforçar uma linha de transporte direto entre o interior do concelho e a zona urbana", acrescentou.

O concurso aprovado hoje em reunião camarária será ainda discutido em Assembleia Municipal.

Na proposta lê-se que o prazo de concessão é de um ano renovável, sendo este um prazo que levanta dúvidas ao PSD.

"Consideramos um período muito curto. Dá azo a que pareça um projeto de algum experimentalismo", disse à agência Lusa o vereador social-democrata Cancela Moura.

Ainda de acordo com o protocolo hoje aprovado, caberá à Câmara de Gaia financiar a rede de 'shuttles' que vier a ser composta para ligar este serviço de transporte aos existentes, num total de cerca de 96 mil euros.

Já à concessionária que ganhar o concurso cabe comprar os autocarros anfíbios, estimando-se um investimento por cada de um milhão de euros.