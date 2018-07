A intenção, dada hoje a conhecer numa conferência de imprensa conjunta da autarquia e do reitor da Universidade do Minho, para apresentação dos dois novos cursos daquela academia, surge como resposta ao "problema bem identificado" da falta de alojamento para estudantes na cidade.

"A Universidade do Minho atrai para a nossa cidade muitos estudantes graças à sua qualidade, e a cidade também é atrativa. Sabemos que há muitos edifícios que têm famílias mas que estão ocupados em cerca de 20%. Há muitos quartos, se forem criadas as condições para os proprietários rentabilizarem esse espaço", referiu o presidente da autarquia, Domingos Bragança.

Segundo explicou o reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, as residências universitárias de Guimarães têm capacidade para cerca de 550 estudantes, sendo que 6.500 frequentam os polos de Guimarães, ainda sem contar com os alunos dos novos cursos de Artes Visuais e Proteção Civil e Gestão do Território que vão abrir no próximo ano letivo.

A intenção da autarquia, explicou Domingos Bragança, é "criar condições ao setor privado para construção de novos alojamentos, novos edifícios, mas com renda acessível", e também incentivar os proprietários de "prédios subaproveitados" a aderirem ao alojamento local para estudantes.