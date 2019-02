O contrato prevê a criação de um "sistema de passes únicos municipais e metropolitano, com tarifários a preços acessíveis e comuns", incluindo os passes Criança e Família, "um regime bonificado do sistema de passes únicos municipais e metropolitano", assim como a criação de uma marca única, a Carris Metropolitana de Lisboa.

Através do contrato, a Câmara de Lisboa delega na área metropolitana as competências de implementar e gerir "um sistema de bilhética sem contacto", de "repartição de receitas e fixação e atualização do tarifário", e de fazer os cálculos da "repartição de receitas e das compensações a atribuir aos operadores de serviço público".

Esta delegação de competências na área metropolitana tem ainda de ser votada pela Assembleia Municipal de Lisboa.

Na reunião pública do executivo municipal lisboeta foi hoje igualmente aprovada uma proposta do vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), de um acordo com a Junta de Freguesia de Arroios para a instalação da "Casa da Diversidade", constituída pelo Centro Municipal LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexo) e Centro Municipal para a Interculturalidade, no Mercado Forno do Tijolo.