“A Câmara Municipal aprovou as candidaturas apresentadas entre 20 de abril e 04 de maio ao Fundo de Emergência Social na vertente Cultura. Foram aprovados apoios na modalidade destinada a garantir a subsistência de trabalhadores independentes e a entidades em particular dificuldade económica (FES Emergência) e na vertente de dinamização da programação cultural da cidade (FES Projetos)”, lê-se na nota divulgada no ‘site’ da autarquia.

Em declarações ao Público, a vereadora responsável pelo pelouro da Cultura, Catarina Vaz Pinto, especificou que no âmbito do FES Emergência foram aprovadas 232 candidaturas (232 de pessoas singulares e 46 coletivas) e no âmbito do FES Projetos 65 candidaturas.

“De acordo com as regras estabelecidas para estes apoios, não será possível considerar as restantes candidaturas submetidas a partir do dia 05 de maio, quer no FES Emergência, quer no FES projetos, por ter sido atingido o total da verba disponível”, adianta agora a Câmara de Lisboa.

Contudo, “excecionalmente e dada a comunicação sobre os apoios ao setor do fado ter suscitado algumas dúvidas, as entidades singulares e coletivas com atividade cultural na área do fado poderão candidatar-se ao FES Emergência até ao dia 30 de maio”, é acrescentado.

Quando estes apoios foram anunciados, em meados de abril, ficou estabelecido que as candidaturas poderiam ser entregue a partir de 20 de abril e seriam recebidas “até ao limite da dotação disponível ou até 30 de junho de 2020″.

Na nota divulgada no ‘site’ da Câmara de Lisboa é referido que estes apoios “juntam-se a outras medidas extraordinárias anunciadas oportunamente” pela autarquia para a Cultura e “devem ser entendidas neste contexto global no qual se procurou abranger o máximo de entidades e de pessoas, num quadro de solidariedade e coesão, procurando ir ao encontro da especificidade e da diversidade das várias áreas artísticas e criativas que integram o ecossistema cultural da cidade”.

