A concretização do plano está dividida em três fases, sendo que a primeira (2019-2020) abrangerá as zonas da Praça de Espanha, Parque Eduardo VII, Cidade Universitária, Santos, Cais do Sodré, Terreiro do Paço, Campo das Cebolas, Bairro Alto, Vale de Chelas e Parque Tejo.

A segunda fase (2021-2022) abrangerá também o Campo Pequeno, Campolide, Largo de Camões, Avenida da Liberdade, Avenida Almirante Reis, Vale do Silêncio, espaços verdes da freguesia dos Olivais e Chelas.

Por fim, a terceira fase deste plano (2022-2025) expandirá a utilização de água reutilizada para a Estrela, Príncipe Real, Belém, Ajuda, Benfica, Campo Grande, Quinta das Conchas, Carnide/Feira Popular, Bela Vista e Cabo Ruivo.

A poupança potencial dos consumos de água potável da Câmara de Lisboa equivale ao consumo total de uma cidade como Tomar e, através do envolvimento de grandes utilizadores privados, a poupança “pode vir a ser superior ao consumo total do concelho de Aveiro”.

Neste momento, a rede já está pronta para funcionar na frente ribeirinha, em Alcântara e no Parque das Nações.

A autarquia aguarda uma certificação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para que possa proceder à rega dos jardins, sendo que, para já, a água reutilizável só pode ser utilizada para lavagem das ruas.

O presidente da câmara destacou ainda que a "escassez de água não é um problema de futuro", já "atinge uma parte da Europa", pelo que "a poupança de água é algo fundamental".

Fernando Medina considerou também que o plano de reutilização de água é "um projeto bandeira" de Lisboa Capital Verde Europeia 2020.

Intervindo na apresentação do plano, o presidente do conselho de administração da Águas do Tejo Atlântico, António Frazão, defendeu que, face às alterações climáticas, "urge multiplicar e acelerar esta prática com a segurança adequada".