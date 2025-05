A Plenitude lançou a solução Tendência Plus, uma nova tarifa de eletricidade indexada, onde o cliente paga pela energia que consome ao mesmo preço a que esta é vendida no mercado, e uma taxa reduzida de gestão.

Com a descida dos preços da eletricidade no mercado regulado, este é um momento em que muitos consumidores fazem contas e avaliam as suas opções no mercado e é precisamente a esse contexto que a Plenitude quis dar resposta com a apresentação de uma nova tarifa, que só estará disponível até 25 de maio.

Tarifa Tendência Plus

Vantagens deste novo serviço:

Preços de mercado. São preços indexados ao consumo que ajudam os clientes a poupar nas suas faturas de eletricidade.

Poupança e flexibilidade. A utilização da eletricidade nas horas mais baratas reduz significativamente a fatura elétrica.

Serviço de manutenção com dois meses gratuitos . Os cliente podem contratar serviços de manutenção de eletricidade e aproveitar os dois primeiros meses grátis.

. Os cliente podem contratar serviços de manutenção de eletricidade e aproveitar os dois primeiros meses grátis. Sem fidelizações ou penalizações. Não há nenhum vínculo a longo prazo. Se os preços do mercado energético estiverem a subir, o cliente pode mudar para a tarifa fixa Fácil Eletricidade sem qualquer tipo de penalização.

Eletricidade 100% renovável. A Plenitude propõe uma oferta em que a eletricidade é renovável, certificada com Garantias de Origem.

A mudança para a Plenitude é totalmente gratuita e pode ser efetuada em poucos minutos no site ou através do número de telefone gratuito [800 45 01 55].