A micro-rede elétrica desenvolvida por um estudante da Universidade de Coimbra brilhou durante o apagão e mostrou caminho para o futuro.

“Espero que daqui a 10 ou 20 anos as casas já venham com baterias e capacidade para micro-redes, tal como hoje já têm a opção de painéis fotovoltaicos.”

Apesar de já existirem no mercado, sobretudo em indústrias e infraestruturas críticas como hospitais e aeroportos, as micro-redes ainda não estão ao alcance do cidadão comum.

Para além de garantir eletricidade em situações de emergência, as micro-redes oferecem vantagens no dia a dia:

O momento foi de máxima pressão: a micro-rede estava instalada na garagem do edifício, onde várias pessoas tentavam sair para regressar a casa. Como o portão é elétrico, estavam todas dependentes do sistema criado por Alexandre para conseguir abrir a garagem.

Estava em casa no momento do apagão e lembrou-se de ir verificar se a rede que tem vindo a desenvolver funcionava.

No dia do apagão elétrico que deixou Portugal às escuras, um laboratório da Universidade de Coimbra manteve-se aceso — e não foi por acaso.

