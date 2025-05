“Conversámos sobre a questão complicada de resolver que é preço da energia. Os preços da energia [na UE] são estruturalmente elevados”, disse Ursula von der Leyen, durante uma conferência de imprensa conjunta com o novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em Bruxelas, na Bélgica.

“Um grande investimento em interconectores, nas redes [elétricas] e no armazenamento [de energia]” pediu a presidente do executivo comunitário, considerando que é “preciso baixar” os preços que os cidadãos pagam pela energia.

Reconhecendo que os países do bloco comunitário têm um problema energético, na sequência do ‘corte’ no abastecimento de energia russa por causa da invasão ao território ucraniano, Ursula von der Leyen considerou que há outras maneiras de obte-la.

E apontou as renováveis como o caminho, sustentando que são “baixas [nas emissões] em carbono]” — alinhando esta ideia com os objetivos da transição ecológica.

No entanto, completou a presidente da Comissão Europeia, nada é possível sem “capacidade para armazená-la” e uma rede que seja capaz de abastecer os países do bloco comunitário.